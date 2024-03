Campanha alerta sobre a colheita do pinhão na Rota do Sol

Pelo segundo ano consecutivo, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) realiza uma campanha com orientações sobre os danos causados pela colheita antecipada do pinhão na região da Rota do Sol, que abrange as rodovias RSC-453 e ERS-486. "Se você gosta de pinhão, evite colher, comprar ou consumir antes do dia 1º de abril." Esse é o mote da ação voltada à preservação da semente da araucária na Rota do Sol entre Tainhas e Terra de Areia.

O pinhão serve como fonte de alimento para cerca de 70 espécies, incluindo aves e mamíferos, de acordo com pesquisas. Por isso, é preciso respeitar a época de colheita, para que a fauna tenha tempo de se beneficiar desse importante recurso natural.

A araucária, pinheiro existente na Rota do Sol, está ameaçada de extinção. Para conservá-la, é preciso consumir o pinhão no período correto, caracterizado pela queda das pinhas no chão. Desse modo, os animais que utilizam o pinhão como alimento, ajudam a dispersar as sementes, que poderão dar origem a novas araucárias.

"Também sabemos que o pinhão verde é impróprio ao consumo e não tem um gosto bom. Há indicativos de que o consumo do pinhão verde pode ser indigesto, com algum dano para a saúde. Além disso, a conservação do pinhão colhido antes do tempo fica prejudicada, possibilitando o aparecimento de mofo, que pode ser prejudicial à saúde", reforça o biólogo Luiz Carlos Leite, da Superintendência de Meio Ambiente do Daer

Para divulgar informações como essa, banners serão expostos em paradouros e estabelecimentos localizados na rodovia, incluindo postos de gasolina, restaurantes e tendas de artesanato, além de escolas e outros espaços públicos. Também serão realizadas postagens nas redes sociais. Entre os temas dos posts, está a preservação da espécie, a garantia de alimentação para alguns animais e a saúde dos consumidores.