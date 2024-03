Descarte irregular de itens é registrado em bairros de Canoas

A força-tarefa da prefeitura de Canoas para limpeza nos bairros continua nas localidades de Estância Velha e Niterói. O material oriundo de descarte irregular corresponde a 20% do que foi recolhido pelo Mutirão de Limpeza. O responsável pela contabilidade das cargas diárias, Márcio Bittencourt, afirmou que das cinco caçambas que são levadas ao Parque Jorge Lanner, local onde o material recolhido é depositado, uma é de descarte irregular, como sofás, camas e armários.

A iniciativa realizada em conjunto pelas secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente e pelas subprefeituras recolheu e contabilizou 33 cargas com 374 metros cúbicos - ou o equivalente a 244 toneladas de materiais, no bairro Estância Velha, quadrante Nordeste; e 54 cargas com 602 metros cúbicos, que equivale a 393 toneladas, no bairro Niterói, quadrante Sudeste.

A primeira fase de ações havia sido deflagrada já na noite do temporal do dia 16 de janeiro, com desbloqueio das vias para que viaturas, carros de socorro e concessionárias pudessem transitar. O segundo passo foi o apoio às concessionárias retirando árvores da rede elétrica, para que pudessem religar a energia e normalizar o abastecimento de água. Outra etapa foi a de liberar e cuidar das escolas tendo em vista a volta às aulas. A etapa atual é limpar toda a cidade.