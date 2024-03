Corsan vai investir R$ 22 milhões em Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany assinou com a Corsana ordem de serviço para o início das obras do sistema de esgotamento sanitário do município. O investimento inicial é de R$ 22 milhões e a previsão para a conclusão do trabalho é agosto de 2025.

O projeto a ser executado foi apresentado pelo gerente de engenharia da empresa, Adriano Palhares. Ele fez uma breve demonstração do sistema de coleta, desde as residências até a estação de tratamento, com o sequenciamento do trabalho. Ao todo, serão construídos 68 quilômetros de rede e implantados 7.342 ramais prediais, que possibilitarão as ligações das casas à rede coletora de esgoto. A implantação da rede coletora começará pelos bairros Avenida, Verena e Santo Inácio. Também serão beneficiados os bairros Universitário, Centro, Jardim Europa, Country, Santuário e Harmonia.

As obras iniciaram nesta quinta-feira (29), na rua Conselheiro Serafim Waechter, esquina com as ruas Félix Hoppe e Padre Darup, no bairro Avenida. Com a construção, Santa Cruz do Sul chegará à marca de 41% de rede de esgoto.

O superintendente da Região Central da Corsan, José Roberto Ceolin Epstein, destacou que o trabalho será desenvolvido de forma integrada com a Prefeitura, através das secretarias de Obras e Infraestrutura e de Planejamento e Governança. Desta forma, será possível evitar os transtornos mencionados pela prefeita, ressaltou.

A cerimônia foi encerrada com mais um importante anúncio. A Corsan concedeu à prefeitura autorização para a instalação de iluminação no entorno dos seis quilômetros de pista do Lago Telmo Kist. A benfeitoria permitirá ao poder público municipal ampliar o horário de funcionamento da área. O projeto, em fase elaboração, deve ser concluído em cerca de 15 dias e prevê a instalação de aproximadamente 500 luminárias. Concluída esta fase, o Executivo dará início ao processo de abertura de licitação para a aquisição dos materiais e mão de obra.