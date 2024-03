Terceira passarela da ERS-118 tem içamento concluído pelo Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) confirmou que foram concluídos os trabalhos de içamento da travessia da terceira passarela da ERS-118, em Sapucaia do Sul. Bloqueios foram realizados nos dois sentidos da rodovia, em direção à Sapucaia do Sul e a Gravataí, para garantir a segurança dos usuários da rodovia. A próxima etapa dos trabalhos será a concretagem da travessia, ainda sem data definida. Quando houver definição, novos bloqueios serão realizados, informados com antecedência à população.

Ao todo, seis passarelas estão sendo construídas ao longo dos 21,5 quilômetros duplicados entre Sapucaia do Sul e Gravataí, com investimento de R$ 28 milhões. Duas estão concluídas e já foram entregues, nos quilômetros 10 e 5, em Sapucaia do Sul e Cachoeirinha.

A travessia que será implantada no quilômetro 2, em Sapucaia do Sul, aguarda desapropriação e liberação do trecho e as projetadas para os quilômetros 14 e 19, em Gravataí, estão em licitação. Todas as passarelas apresentam o mesmo padrão, com estruturas metálicas que atendem às normas de acessibilidade, com rampas de acesso e segurança.