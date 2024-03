Safra do camarão será prejudicada no rio Tramandaí

A secretaria municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura de Imbé, no Litoral Norte, realizou uma incursão pelo estuário do rio Tramandaí para analisar a viabilidade da safra 2024 de camarão. Além do titular da pasta, Giovani Pereira, e da secretária-adjunta, Nélida Pereira, participaram outros servidores da pasta. Foram realizadas diversas tentativas de capturar alguns exemplares do camarão rosa ao longo do rio. Porém, o resultado foi nulo, o que trouxe preocupação.

Com base nessa averiguação, Giovani alerta às autoridades que a safra 2024 de camarão está severamente comprometida. A pasta já está articulando com as lideranças políticas em Brasília e com a Superintendência Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura a busca de apoio financeiro para ajudar os pescadores locais a enfrentar as dificuldades decorrentes das ações naturais causadas pelo clima no Rio Grande do Sul.

"Estamos totalmente dedicados a essa situação de emergência, reconhecendo a importância crucial de auxiliar as famílias dos pescadores nesse momento crítico. Estamos comprometidos em buscar toda a ajuda necessária, até onde for preciso", conclui o secretário.