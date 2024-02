Escola infantil com 120 vagas é aberta em Bento Gonçalves

Foi inaugurada nesta semana, em Bento Gonçalves, a Escola Municipal Infantil Professor Jauri da Silveira Peixoto, no bairro Zatt. No total, serão atendidos na instituição até 120 alunos. Destes, 30 já estão frequentando o novo espaço.

Com área construída de 884,75 metros quadrados, a escola infantil conta com salas de aula, playground, solarium, cozinha, refeitório, lactário, sala de higienização, lavanderia, sanitários, área coberta, enfermaria e salas administrativas. Além da nova escola, a prefeitura realizou no local o prolongamento da rua Sérgio Rodrigues dos Santos e a revitalização da praça do bairro Zatt. O investimento total foi superior a R$ 2,7 milhões.

A escola inaugurada recebeu o nome de Jauri da Silveira Peixoto, que foi professor de matemática, delegado de ensino na 16ª Coordenadoria Regional de Educação e diretor das escolas estaduais Mestre Santa Bárbara e Dona Isabel, além de professor no então Ginásio São Roque. Ainda atuou como jogador no Esportivo, foi vereador por cinco legislaturas e vice-prefeito de Bento Gonçalves.

Cerca de 12 mil alunos já retornaram às aulas na rede municipal de Bento Gonçalves. Neste ano, ainda será entregue a Escola Municipal Infantil Angelita, no bairro São Roque, além da ampliação de vagas no Tancredo Neves e Cohab.