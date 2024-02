Festival Guaíba de Dança ocorre no fim de semana

A prefeitura de Guaíba trará de volta o Festival Guaíba de Dança, nos dias 2 e 3 de março de 2024. O festival será um espetáculo diversificado, recebendo participantes de estilos que vão desde o clássico até o contemporâneo, proporcionando diversas apresentações. A segunda edição do evento será no Largo José Cláudio Machado, às 9h.

Além disso, os renomados dançarinos e coreógrafos brasileiros Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus serão os jurados do evento. Ambos atuarão como jurados e ministrarão duas oficinas de dança gratuitas para o público. Ana Botafogo conduzirá a oficina das 8h às 9h, seguida por Carlinhos de Jesus das 9h às 10h. Mais detalhes e inscrições estão disponíveis nas redes sociais da prefeitura.

Junto com o festival, também ocorrerá em paralelo a multifeira cultural com a exposição de artesãos locais, gastronomia variada no Food Park e performances envolventes de artistas renomados, incluindo MC Jean Paul, Baile do Finna e os Anões, Clube do Pagode, Pedro Ernesto Denardin, Guri de Uruguaiana, Baitaca e Dom Vittor.

O secretário de Turismo e Cultura, Ivo Scherhl, destaca a importância do evento para a cidade, "O Festival Guaíba de Dança continua sendo uma plataforma valiosa para os dançarinos locais mostrarem seus talentos, promovendo a diversidade artística e cultural da região", comenta. Os ingressos serão vendidos através do site do evento, que também disponibiliza mais informações sobre o festival e a multifeira.