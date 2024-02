Nova fase de programa em São Leopoldo terá R$ 22 mi em obras

A prefeitura de São Leopoldo apresentou a segunda edição do programa Pavimenta São Léo. A iniciativa tem tem como objetivo a pavimentação, o capeamento e recapeamento asfáltico e o calçamento de ruas de chão batido. Lançado há um ano, o programa tem como meta alcançar todas as ruas da cidade, possíveis de serem pavimentadas, até o fim de 2024.

A apresentação foi conduzida pelo secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, que anunciou um investimento de R$ 22 milhões para a realização das obras. Serão R$ 6 milhões em obras de calçamento com blocos de concreto, e aproximadamente R$ 16 milhões em pavimentação de capeamento e recapeamento asfáltico, em vias e avenidas estruturantes, de ligações e de acessos importantes. Além disso, R$ 4,5 milhões serão investidos para atender demandas de mobilidade urbana, conforme houver necessidade detectada pelas equipes técnicas.

Nelson Spolaor apresentou as especificações do programa e esclareceu a utilização dos recursos. "Este é um projeto do qual nós não precisaremos ir atrás de novos recursos. Tudo aquilo que será investido já está devidamente captado e licitado. Isso é fundamental para que possamos iniciar essas obras o quanto antes, já nos próximos dias", afirmou.

Como exemplo das vias que receberão pavimentação com blocos de concreto, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou que a primeira rua será a Quatorze Bis no bairro Santos Dumont, região Nordeste. E anunciou algumas das principais vias que receberão capeamento ou recapeamento asfáltico, citou o exemplo do bairro Campina, onde será construído um novo binário para garantir mais mobilidade.