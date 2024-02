Ecoponto itinerante vai a bairros de Estância Velha

O ecoponto itinerante do programa Local de Entrega Voluntária de Resíduos (LEV), programa realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura de Estância Velha, já coletou mais de 100 toneladas de resíduos somente desde de janeiro. A média atualmente é de 28 toneladas por edição. A ação foi criada para facilitar o descarte de resíduos e materiais que não são recolhidos pela coleta seletiva do município.

"Certamente, a satisfação de ver um projeto ser tão bem utilizado é uma recompensa valiosa para todos os envolvidos. No entanto, é crucial manter a atenção e vigilância para garantir que o uso do contêineres não exceda os limites estabelecidos, pois ao ultrapassar esses limites, podem surgir problemas como custos inesperados e impactos ambientais indesejados", comenta a secretária de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura, Viviane Diogo.

O ano de 2024 contará com 32 edições do LEV, que transitarão por todos os bairros do município de Estância Velha. A partir de sexta-feira (8) até segunda-feira, dia 11 de março, os contêineres do Local de Entrega Voluntária de Resíduos (LEV) estarão no bairro Encosta do Sol (Veneza). O ecoponto itinerante da prefeitura de Estância Velha estará instalado na rua das Gérberas, junto à Associação de Moradores.