Prefeitura de Imbé estima para setembro a troca de todas as lâmpadas da cidade por luminárias de LED

A meta da prefeitura de Imbé, de substituir todas as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED caminha para conclusão, prevista para setembro deste ano. Até o momento, 32% das luminárias já foram trocadas. Os trabalhos, que já contaram com apoio de empresas terceirizadas, atualmente são realizados exclusivamente com mão de obra própria do Departamento de Serviços Elétricos da Secretaria Municipal de Obras e Viação e, seguindo assim, serão finalizados até o prazo final estimado pela prefeitura.

As luminárias com a tecnologia LED possuem maior luminosidade, são mais econômicas e têm maior durabilidade. Quando concluída, a qualificação do parque de iluminação da cidade representará um investimento em torno de R$ 2,5 milhões, ao passo em que a economia mensal nas contas de iluminação pública será de aproximadamente R$ 150 mil.

O prefeito Ique Vedovato, afirmou que a cidade possui aproximadamente 11 mil luminárias. Destas, cerca de 3,5 mil já contam com a tecnologia LED. Recentemente, a prefeitura levou a melhoria a todas as ruas dos bairros Asa Branca e Courhasa. Além disso, importantes vias do município também tiveram as lâmpadas substituídas há pouco tempo.