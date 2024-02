Rio Grande pode receber novo empreendimento às margens da ERS-734

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, recebeu representante da ACPO Empreendimentos, de Pelotas, para uma reunião a fim de discutir as futuras ações da empresa no município. A empresa acenou com um novo empreendimento, na ERS-734, próximo ao Shopping Partage.

"Antes de tudo, nós temos que ver o impacto que esse empreendimento causa na vizinhança. Está tramitando na prefeitura um o estudo de viabilidade urbanística de um empreendimento próximo naquela área do Shopping Partage. Então, como nós trabalhamos uma das coisas essenciais, dos itens essenciais para que a gente forneça, faça audiência pública e forneça a certidão de viabilidade urbanística", afirma a secretária de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, Rubia Mara

Ela ressalta que a prefeitura e a pasta trabalham para certificar que detalhes como o acesso ao empreendimento, o sistema viário e as medidas compensatórias, estão conformes ao regimento visto que a construção do complexo irá densificar a área. De acordo com a secretária, a proposta visa o bem da população e por este motivo ela deve ser analisada para atender as necessidades do município.

"Os empresários estão protocolando junto à secretaria os pedidos, e então nós vamos analisar se o que nós tivemos na primeira reunião foi atendido e, a partir disso, nós vamos marcar uma audiência pública para que seja dada viabilidade urbanística. A partir disso, a empresa começa a providenciar os projetos de aprovação, os projetos executivos todos para essa implantação dessas torres de apartamentos", finaliza a secretária.