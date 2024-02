Frigorífico anuncia mudança de Taquari para Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires anunciou a instalação de uma nova empresa no ramo da proteína animal em Linha Cerro dos Bois. O Frigorífico Vianna, que há 18 anos atua no município de Taquari, irá transferir a planta industrial para o município, com a expectativa de geração inicial de 50 empregos diretos e faturamento mensal de R$ 5 milhões. A empresa é a 10ª no ramo frigorífico em Venâncio Aires, que já é o segundo município gaúcho no número de abates de bovinos.

Durante ato na sala de reuniões da prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Marcos Huttmann, destacou as tratativas de quase um ano com a empresa, que deve receber incentivo de 50% de aluguel pelos próximos 12 meses. "Por trás desse anúncio tem um intenso trabalho em busca de licenças e isenção de tributos estaduais, adaptação da planta em Linha Cerro dos Bois e um plano de investimentos robusto", explicou.

O empresário Leandro Joel Vianna da Silva e o prefeito Jarbas da Rosa revelaram os bastidores da negociação, já que o empresário tem amigos no município, é apaixonado por rodeios crioulos e já havia demonstrado interesse na ampliação dos negócios. "Estamos muito felizes, pois o setor da proteína animal é muito importante para a economia de Venâncio Aires, tanto na produção quanto na industrialização. Agora vamos ampliar também os projetos de pavimentação do PAC dos Frigoríficos, quem sabe levando também asfalto para Cerro dos Bois nos próximos anos", ressaltou Jarbas da Rosa.

Além do projeto de lei para auxílio no pagamento de aluguel ao novo frigorífico que irá se instalar na cidade do Vale do Rio Pardo, o prefeito deve encaminhar à apreciação da Câmara de Vereadores, nos próximos dias, outros 10 projetos de concessão de incentivo industrial. Sem divulgar a lista, que ainda deve passar por apreciação e aprovação do Conselho de Desenvolvimento, o secretário Marcos Huttmann adianta que se tratam de nove empresários locais com projetos de expansão de investimentos.