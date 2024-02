União confirma serviço avançado do Samu para Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou que o município foi habilitado junto ao Ministério da Saúde para receber o serviço do Samu Avançado. Com a Unidade de Suporte Avançado (USA), o resgate é feito por uma equipe composta por médico, enfermeiro, socorrista e condutor e o município passa a contar com o suporte de uma UTI móvel para transferência de pacientes de alto risco. A unidade avançada também possibilita que Passo Fundo tenha a própria central de regulação de atendimento do Samu que hoje é feita por Porto Alegre.

Atualmente, Passo Fundo possui uma equipe de suporte básico do Samu (composta por técnico de enfermagem e motorista). De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristine Pilati, o processo junto ao Ministério da Saúde foi encerrado com êxito, restando aguardar os prazos. "Nossos próximos passos são receber a ambulância e fazer o processo seletivo, porque é uma equipe diferente da básica", observou.

Os atendimentos, conforme a secretária, serão referenciados para o Hospital São Vicente de Paulo e Hospital de Clínicas, preferencialmente. O repasse mensal previsto como contrapartida da Secretaria de Estado da Saúde ao Município iniciará a partir da habilitação de custeio do Ministério da Saúde.

No dia 5 de março, o município voltará a se reunir com a Secretaria Estadual de Saúde para tratar da implantação da regulação descentralizada. "Estivemos, em 2022, com a secretária estadual de saúde Arita Bergmann, em Porto Alegre, tratando desta solicitação que vai complementar o nosso serviço. Um momento muito importante para a saúde de Passo Fundo", afirmou o prefeito Pedro Almeida.