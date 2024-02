Farroupilha e Estado assinam ordem para construção de 32 casas populares

A prefeitura de Farroupilha assinou, nesta segunda-feira (26), a ordem de início dos serviços que formaliza o começo das obras de 32 unidades habitacionais no município, por meio da fase 2 do programa estadual A Casa é Sua, operacionalizado pela secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Com a presença do secretário da Sehab, Carlos Gomes, e do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, o ato oficializa as obras das primeiras unidades habitacionais do programa. A assinatura ocorreu no bairro Cruzeiro, um dos três bairros onde serão erguidas as casas. Pela fase 1, 35 unidades já foram entregues aos moradores, em Pelotas.

O investimento do Estado nas 32 unidades habitacionais é de R$ 2.5 milhões, sendo R$ 80 mil por casa, com contrapartida de R$ 1,4 milhão da prefeitura. Além do bairro Cruzeiro, onde serão construídas 12 unidades, também serão erguidas quatro unidades nos bairros Industrial, cinco no Alvorada e quatro no Santo Antônio. "Fomos o primeiro município a conveniar com a Sehab, e agora, o primeiro a assinar o termo de início das obras", lembrou o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin.

O programa promove a política habitacional de interesse social, beneficiando pessoas de baixa renda que vivem em áreas urbanas e são inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As prefeituras participam por adesão, com contrapartida mínima de 30% do valor do Estado.

As unidades habitacionais devem ter, no mínimo, 40 metros quadrados de área construída, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para tanque, de acordo com os hábitos e costumes da população beneficiária. Os municípios são responsáveis pela contratação da empresa responsável pelas obras e podem adaptar os projetos, conforme as suas peculiaridades e as da população favorecida.