Santo Ângelo vai receber duas competições de vôlei de praia

A cidade de Santo Ângelo, nas Missões, irá receber dois eventos de vôlei de praia em março. De 15 a 17 de março, será realizado o pré-olímpico sul-americano na cidade e, de 22 a 24, o Mundialito. O presidente da Federação Gaúcha de Voleibol e coach de arbitragem da Federação Internacional, Carlos Cimino, foi até a cidade para tratar dos dois eventos.

Será a primeira vez que o Rio Grande do Sul sediará uma disputa oficial de nível olímpico. A competição destinará duas vagas para duplas masculinas e duas vagas para duplas femininas na Olímpiada de Paris. As competições serão realizadas na arena montada no Centro Histórico, em frente à Catedral Angelopolitana.

O coordenador dos eventos, Matheus Vier, afirma que com a proximidade do pré-olímpico, as confederações nacionais de cada país integrante indicam as duplas para a disputa. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) realizou, nesta segunda-feira (26), a indicação de uma das duplas que o Brasil tem direito na competição. Após o Brasil ficar sem medalhas na etapa de Rancágua, no Chile, a CBV aposta na dupla quinta colocada do ranking brasileiro, Mateus e Adelmo. Já estão confirmados os chilenos Droguett e Aravena, uma das principais duplas sub-23 do mundo, que foram campeões da etapa de Cochabamba na Bolívia, entre tantos outros nomes de destaque continental.

No feminino a CBV também já fez sua primeira indicação. A dupla Carol Goerl e Juliana Simões, quinta colocadas da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro. Além disso, a Confederação Sul-Americana de Voleibol, concedeu convite especial para a dupla Pedro Henrique e Kaique disputar a competição e, mais uma vez, representar Santo Ângelo.

O Mundialito já faz parte do calendário anual de eventos da cidade e teve as inscrições esgotadas, com participação de duplas das seleções do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, que ficam de uma semana para outra em treinamentos na cidade. Entre uma competição e outra, durante a semana, à noite, será realizada a última etapa do campeonato municipal de vôlei de praia com as 12 duplas classificadas nas etapas anteriores.