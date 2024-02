Programa estadual enviará R$ 1 milhão a empresários de Estrela

A prefeitura de Estrela se prepara para viabilizar auxílio a empreendedores da cidade, que enfrentaram as adversidades das enchentes ocorridas em setembro e novembro passados. Com recursos vindos de doações encaminhadas ao governo do Estado, o município irá destinar um montante de R$ 2,5 mil para apoiar esses empreendedores durante o processo de recuperação econômica pós-desastre.

Das 460 inscrições realizadas, 426 empreendedores foram qualificados para receber o benefício pelo programa, totalizando o valor de R$ 1,065 milhão. Deste montante, 148 são produtores rurais, 13 pescadores e 265 microempreendedores individuais (MEIs). "Os contemplados estão sendo contatados individualmente", explica a coordenadora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Andréa Wessel.

Os beneficiários abrangem uma variedade de setores, desde pequenos empreendimentos até trabalhadores informais, como autônomos, comerciantes, prestadores de serviços, produtores rurais familiares e outros profissionais afetados pelas intempéries. Os recursos provêm de doações gerenciadas pelo SOS Rio Grande do Sul, uma conta administrada pela Associação dos Bancos do Estado exclusivamente para auxiliar as áreas atingidas pelas chuvas. "É importante lembrar que estes recursos são de fato doações, e não precisam ser devolvidos", ressalta a coordenadora.

Para coordenar a distribuição dos recursos, foi estabelecido um Comitê Gestor, liderado pela Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul, com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), secretarias estaduais e organizações parceiras. Em Estrela, a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais colaboraram com o processo.