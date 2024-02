Custo com luz pública cai R$ 57 mil por mês em Venâncio Aires

As secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Fazenda participaram de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires. O encontro foi proposto pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Nelsoir Battisti, com o objetivo de esclarecer dúvidas da população sobre a Contribuição de Iluminação Pública.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sidnei Ferreira, e a secretária da Fazenda, Fabiana Keller, apresentaram um relatório detalhado dos investimentos realizados nos últimos anos, especialmente no que se refere à substituição de lâmpadas tradicionais por LED. Em setembro de 2021, o município tinha 10.980 pontos de iluminação, com uma conta de energia de R$ 287.800,00. Até dezembro de 2023, com pelo menos 13.500 pontos de LED instalados, o valor da conta reduziu para R$ 230.773,00, mesmo com o acréscimo de quase 3 mil pontos de iluminação.

Além da troca de luminárias, em 2021, foram realizados outros investimentos. Com um aporte de R$ 943.5 mil, foram adquiridos três novos caminhões tipo cesto aéreo e também contratados quatro eletricistas para auxiliar na instalação das novas lâmpadas e nos trabalhos da prefeitura. Para a compra destas lâmpadas, foram investidos um total de R$ 7 milhões, sendo R$ 5 milhões provenientes da Contribuição de Iluminação Pública e R$ 2 milhões de recursos próprios do município. "Na divulgação de todos estes investimentos realizados, a transparência é pilar fundamental. Como o nosso maior custo é com energia, é dever legal e responsabilidade que sejam compartilhados esses dados com a comunidade", destaca o secretário.

Atualmente, aproximadamente 90% das lâmpadas previstas já foram instaladas, com um total próximo de 14 mil luminárias compradas. O objetivo é alcançar 15 mil pontos de iluminação em toda a cidade e interior. "Agora, nossos próximos passos são reforçar a energia no interior de Venâncio e investir em Segurança Pública, através de câmeras de videomonitoramento", finaliza Ferreira.