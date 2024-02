Pelotas sedia encontro internacional de segurança pública em março

O Connex 2024, evento internacional que conectará experiências e boas práticas na segurança pública e prevenção às violências, já tem a programação definida. O encontro, que ocorrerá no Centro Histórico de Pelotas, entre 13 e 15 de março, reunirá agentes e gestores públicos, organizações do terceiro setor, instituições de ensino, empresas e sociedade em geral.

Promovido pela prefeitura de Pelotas e pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e patrocinado pelo governo do Estado, o Connex contará com a presença de especialistas, gestores públicos, representantes de organizações sociais e autoridades. Destaque para o ex-vice-presidente da Colômbia, Oscar Naranjo, que esteve na linha de frente no processo de pacificação do país latino-americano. Também já confirmou presença o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.

As atividades serão realizadas simultaneamente no Theatro Guarany, no Clube Caixeiral, na Faculdade Senac e no Hotel Jacques George, além do Pelotas Parque Tecnológico. O Connex está estruturado em três eixos principais: prevenção à violência, integração institucional e gestão da informação. Painéis e debates abordarão temas como tecnologia, educação em direitos humanos, moradias dignas, prevenção, administração penal, cidade para crianças, gestão para resultados e violências de gênero, escolar e racial.

Durante o Connex, será realizada a quarta edição do Reflexões sobre o futuro das cidades. O evento é resultado de uma demanda de prefeitas e prefeitos por mais oportunidades para discutir, com profundidade técnica, assuntos que estão na pauta prioritária dos municípios. As três primeiras edições ocorreram em João Pessoa-PB, Niterói-RJ e Campinas-SP, respectivamente em junho, julho e agosto de 2023.

Com previsão de reunir cerca de mil participantes, o evento será aberto ao público mediante inscrição on-line e gratuita pelo site (www.connexpelotas.com.br). Para a inscrição, agentes públicos, imprensa e comunidade em geral devem informar CPF, e-mail e telefone de contato.