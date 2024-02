Hospital de Canoas inaugura mais 10 leitos de UTI

A prefeitura de Canoas inaugurou, nesta quinta-feira (22), 10 novos leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora das Graças. A placa da nova unidade Major Brigadeiro Dr. Carlos Santos Rocha, localizada no andar térreo, foi descerrada pelo prefeito em exercício Nedy de Vargas Marques, ao lado do secretário de Saúde, Jurandir Maciel e do diretor-geral do HNSG, Juliano da Silva. Com a nova unidade, a instituição poderá aumentar a capacidade instalada de 20 leitos de UTI, que operam no segundo andar do HNSG, para 30 leitos de UTI.

O secretário municipal de Saúde, Jurandir Maciel, destaca que as novas ocupações de UTI vão possibilitar que o Hospital Nossa Senhora das Graças passe a ser padrão ouro, conforme classificação do Ministério da Saúde. Essa nova Unidade de Internação vai garantir que a instituição passe a ter 10% de leitos de UTI do total de 314 do HNSG. "O hospital opera com 80% de atendimentos SUS. Agora só dependemos da pactuação com o governo do Estado para colocar os 10 novos leitos em funcionamento para a população", salientou.

Conforme o prefeito em exercício, a meta é retomar o mutirão de cirurgias na cidade e terminar com as filas no menor tempo possível. A montagem da nova Unidade de Terapia Intensiva representou um investimento de R$ 489.5 mil para os cofres públicos.

O HNSG realiza atendimentos de alta complexidade nas áreas de neurologia, traumatologia e oncologia. Familiares do Major Brigadeiro Carlos Santos Rocha, que recebeu a homenagem nomeando a nova UTI, acompanharam a programação. O doutor Carlos Santos Rocha, como era conhecido, foi um dos fundadores e diretor do Hospital Nossa Senhora das Graças. Ele faleceu em 28 de julho de 1976.