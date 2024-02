Prefeitura de Encantado vai promover festival de balonismo como parte das comemorações pelos 109 anos da cidade

A prefeitura de Encantado, no Vale do Taquari, está preparando uma extensa programação para comemorar o aniversário de 109 anos da cidade. A data oficial de comemoração de aniversário da cidade é dia 31 de março, mas as festividades iniciam ainda no sábado, 30, com a presença do Festival Internacional de Balonismo de Torres.

O horário para a realização do evento ainda será definido, e está condicionado às condições climáticas. Também no sábado, às 19h, acontece o Night Glow, um espetáculo com balões de diferentes formatos e tamanhos que serão iluminados no ritmo de músicas contagiantes, transformando o céu de Encantado com cores e luzes.

Já no domingo, 31, seguem as comemorações com grandes shows junto à Praça da Bandeira. Tudo começa às 15h e os horários das apresentações podem sofrer alterações. A Orquestra Municipal abre os palcos com o primeiro espetáculo, às 16h, seguido com o show da dupla sertaneja Lucas Henrique e Guilherme, às 17h, Tchê Guri, às 18h, e encerrando a programação, o grupo Papas da Língua, fecham o palco, às 19h30min.

O evento terá Praça de Alimentação com food trucks. Interessados em comercializar comidas durante a programação, deverão procurar a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, durante os dias 27, 28 e 29 de fevereiro, para mais orientações e pré-requisitos de participação.