IPE Saúde credencia hospital de Montenegro para atendimentos

O IPE Saúde oficializou o credenciamento de mais um hospital que atenderá aos segurados do sistema. O Hospital Montenegro (HM), localizado no município de mesmo nome, no Vale do Caí, atenderá 19 municípios da região, beneficiando diretamente cerca de 7,5 mil usuários do plano. Os atendimentos pelo IPE Saúde iniciam em 5 de março.

Serão disponibilizados atendimentos de urgência e emergência ginecológica e obstétrica, traumatológica, pediátrica e clínica. Também estarão disponíveis consultas eletivas, análises clínicas, atendimento psiquiátrico, hemodiálise, biopsias e diversos tipos de exames.

Para o presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann, é mais um passo importante na busca pelo aperfeiçoamento da assistência médica. "O foco, tanto do hospital quanto do IPE Saúde, é levar a melhor assistência possível aos nossos segurados. Estamos aperfeiçoando o atendimento em todas as regiões do Estado, e hoje o Vale do Caí terá uma melhora substancial, tanto na abrangência quanto na qualidade da assistência médica", destacou Oppermann. Atualmente, só no município de Montenegro são mais de 1,6 mil segurados ativos no IPE Saúde.