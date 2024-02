Venâncio Aires arrecada quase R$ 10 milhões com o IPTU antecipado

O pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), encerrado em 8 de fevereiro em Venâncio Aires, resultou em uma receita expressiva com valor de R$ 9,9 milhões. Já a taxa de coleta de lixo gerou R$ 3,4 milhões, o que somados totaliza R$ 13,3 milhões, e corresponde a 43,5% dos contribuintes que pagaram em cota única.

O valor arrecadado corresponde mais de 50% do total de créditos com o tributo e taxa de coleta de lixo para o atual exercício. Do total de 31,5 mil economias no município, 12,8 mil realizaram o pagamento em cota única.

A secretária da Fazenda, Fabiana Keller, explica que a campanha do IPTU 2024 tem duas fases. Uma exclusivamente digital, que é realizada pelo site, e a segunda fase que é mista, tem entrega pelos Correios e também tem a disponibilidade digital. Com a conclusão do pagamento via cota única, os contribuintes venâncio-airenses que não quitaram o IPTU têm agora a opção de parcelamento, que poderá ser realizado em até oito parcelas. Os carnês da prefeitura serão entregues pelos Correios, a partir de 26 de fevereiro, com o primeiro vencimento em 15 de março.

A secretária, ainda, explica que o recurso gerado através do imposto é destinado para ações de melhorias em diversas áreas. "Realizamos as melhores opções, justamente para facilitar as formas de pagamento para o contribuinte, e a obtenção desses recursos financeiros através do IPTU é aplicado na saúde pública, educação, entre outros benefícios voltados à comunidade", pontua Fabiana. A pasta implantará a partir do mês de março o pagamento do IPTU via Pix para boletos gerados pelo site da Prefeitura.