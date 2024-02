JBS abre 100 vagas de emprego para planta de Caxias

A JBS está com vagas de empregos abertas para a sua unidade da Seara localizada no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul. São 100 oportunidades para operador de produção, para as áreas de abate e desossa. Todas as posições são para início imediato.

O processo seletivo é feito diretamente na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Basta comparecer ao local munido de documento com foto e currículo. A planta fica na rua Guerino Vetorazzi, 540.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde e odontológico com coparticipação, cesta básica, seguro de vida e convênios com instituições de ensino, e academias. A Companhia também disponibiliza transporte fretado para colaboradores residentes em Caxias do Sul. Não é necessário ter experiência para se candidatar às vagas, pois a JBS oferece treinamento para a função.