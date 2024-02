Igrejinha sedia festival de cerveja e gastronomia em março

O Parque de Eventos Almiro Grings será palco, em março o Festival de Cerveja e Gastronomia de Igrejinha. Nos dias 22, 23 e 24 do próximo mês, o público poderá saborear ampla variedade de estilos e marcas de cerveja artesanal, delícias gastronômicas, além de música e diversão. Estão confirmadas 12 cervejarias e 11 espaços gastronômicos, com pratos que atendem variados estilos de paladar.

Para garantir a presença no Festival, é só adquirir o ingresso pelo site do TicketMais. É possível escolher o dia específico para participar ou adquirir o combo para participar dos três dias de evento com desconto. Os ingressos também podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos a partir do dia 22 na Koisa Nostra (TrescoPark), na CDL de Igrejinha e no Bar da Stier. Na sexta-feira (22), o Festival será das 19h até as 02h, no sábado, das 16h às 2h, e no domingo acontece das 11h às 22h (com entrada franca até as 14h).

Para o público entrar no clima, nesta quinta-feira (22), o TrescoPark, em Três Coroas, recebe um evento preview do Festival. Com entrada gratuita e show da Mazah Rock, a noite ainda terá sorteio de ingressos e brindes.

A organização do evento conta com a Associação de Cervejeiros de Igrejinha (Acervai) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Igrejinha e Três Coroas), com produção da QuartoHub e apoio do município de Igrejinha. Em fevereiro, uma reunião com os espaços de gastronomia foi realizada para alinhar detalhes. Serão 11 estações gastronômicas e um restaurante, incluindo porções individuais e para serem compartilhadas, com valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00, com diferentes opções de tamanho diferentes, entre pratos doces e salgados. Haverá ainda um palco secundário, com atrações personalizadas junto à praça de alimentação.

O evento terá, também, shows. No dia 22 de março, a atração principal é a banda Rainha Musical, no sábado (23), quem sobe ao palco é o cantor Armandinho, e no domingo (24), é a vez do músico Carlinhos Carneiro celebrando 25 anos de Bidê ou Balde.