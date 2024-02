Reforma do Grande Hotel de Pelotas deve ser entregue até dezembro

Um dos cartões postais de Pelotas, o Grande Hotel de Pelotas tem previsão para a finalização das obras de restauro em dezembro deste ano, de acordo com o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Paulo Roberto Ferreira Jr. Com 60% das obras concluídas, áreas como o telhado e as novas janelas estão prontas. Os próximos passos são a restauração da fachada, a efetuação da pintura e a instalação de escadas e elevadores.

As obras iniciaram em 2019, com um custo de cerca de R$ 8,7 milhões pela empresa Marsou Engenharia. A previsão de conclusão era de dois anos, em 2021 demora do repasse das verbas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) , com um custo de cerca de R$ 8,7 milhões pela empresa Marsou Engenharia.. Porém, a pandemia da Covid-19, em 2020, reduziu o ritmo das obras. Além disso, atambém contribuiu para o atraso dos consertos, segundo o pró-reitor. O projeto tinha sido aprovado em 2014, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas.

Para que a obra, enfim, seja concluída, há mais um obstáculo. Os valores liberados pelo Iphan valem até o dia 31 de março. Até lá, a empresa e a UFPel que ficará com o prédio após pronto, deveriam utilizar R$ 5,2 milhões. Após esse período é necessário a autorização dos repasse das verbas para a manutenção das obras.

O Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFPel, Paulo Roberto Ferreira Júnior, diz que até o fim de março, no entanto, serão gastos aproximadamente mais R$ 500 mil da verba disponível. A universidade tentará prorrogar o prazo a fim de concluir as obras. "As obras não vão parar! Temos um empenho que vale até março que ele pode ser renovado. Se ele não for precisamos de um novo empenho que será realizado imediatamente", explica.

Quando pronto, o Grande Hotel terá 25 quartos para hospedagem. Também, será um hotel escola e sede do curso de hotelaria, além, de também dar aulas práticas para os cursos de gastronomia, turismo e administração. Contará, também, com dois restaurantes e uma cafeteria

Ao longo das obras foi identificado um quarto bem conservado. Por causa disso, a equipe de restauração da universidade irá consertar conforme as condições originais desse ambiente, a fim de transformar o local em um memorial dedicado à história do prédio. "Pelotas e o Grande Hotel estão muito interligados. O prédio lembra a cidade", citando a importância do imóvel para o município.

O Grande Hotel Pelotas foi inaugurado em 1928. Com estilo arquitetônico eclético, o Grande Hotel tem 4,3 mil metros quadrados e está ligado à segunda fase do Conjunto Histórico de Pelotas, relacionada ao período de industrialização, de 1900 a 1930. Ao longo das décadas desempenhou serviços como hospedagem, banquetes e comemorações de datas festivas. O edifício histórico foi comprado pela prefeitura de Pelotas, em 2002, no entanto não foi mais utilizado para hospedagem. Em 2011, foi doado para a UFPel.

Devido ao seu valor histórico, o Grande Hotel foi tombado a nível municipal em 1986. E em 2018, foi incluído no conjunto de tombamento a nível federal pelo Iphan que, atualmente, supervisiona a reforma do local.