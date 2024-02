Justiça emite decisão sobre casa do século XIX em Estância Velha

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em ação civil pública, a Justiça determinou, liminarmente, no dia 16 de fevereiro, que no prazo de 20 dias fossem adotadas uma séria de medidas emergenciais para o restauro e a preservação da chamada Casa Koch, em Estância Velha, no Vale do Sinos. O pedido foi feito sob pena de multa diária de R$ 100 mil, bem como sanção de R$ 10 milhões em caso de ruína do imóvel.

A ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça Regional do Patrimônio Cultural Sinos-Serra contra os proprietários e a prefeitura de Estância Velha, buscando medidas para a preservação da casa após investigar notícia de risco de demolição do imóvel e inércia dos responsáveis. A casa é uma edificação histórica, construída em meados da década de 1820 na técnica enxaimel, que já havia sido alvo de inventário realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no ano de 2008.

Também foi determinado que os proprietários do imóvel se abstenham de realizar ou permitir qualquer ato de demolição ou intervenção não autorizada no bem, com a necessidade de colocação de placas indicativas da proibição e faixas de isolamento, sob pena de multa diária. Ainda, no prazo de 30 dias, deverá ser apresentado projeto de restauração do imóvel, com a conclusão das obras em, no máximo, 120 dias.

Já a Prefeitura de Estância Velha terá de realizar fiscalização periódica da área a cada 15 dias, além de se abster de realizar ou permitir que terceiros efetuem quaisquer atos de demolição, venda ou intervenção do imóvel não autorizada, devendo ainda proceder com o tombamento provisório do imóvel.

Na mesma decisão, a Justiça deferiu a expedição de ofício ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE-RS), para que avalie se é o caso de inventário ou tombamento estadual do prédio. Também foi pedida a expedição de ofício à Superientendência do Iphan no Rio Grande do Sul, para que realize a avaliação do imóvel e se manifeste se possui interesse na sua proteção e de que forma, tendo em vista a ligação com a Imigração alemã no Brasil e o seu bicentenário.