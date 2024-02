Sem propostas, leilão da PPP da iluminação em Santa Maria será remarcado

A abertura do leilão da parceria público-privada (PPP) para o sistema de iluminação pública do município de Santa Maria, inicialmente previsto para a sexta-feira (23), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, será remarcado para uma nova data, ainda a definir. Não houve a formalização de propostas por parte de empresas interessas em participar desta primeira disputa dentro do prazo estabelecido em edital, que encerrou às 12 horas desta terça-feira (20).A modelagem do projeto é conduzida pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A partir de agora será feita uma reavaliação de alguns pontos do edital por parte de equipes do banco, prefeitura de Santa Maria e do consórcio Houer Consultoria e M Viana Advogados, que executou a estruturação da PPP. O objetivo é concluir os novos estudos com a maior brevidade possível.Com prazo de concessão fixado em 24 anos, o projeto compreende a substituição de cerca de 28 mil luminárias atuais por lâmpadas de tecnologia LED e instalação de novos pontos, o que garantirá maior segurança da população de cerca de 270 mil habitantes e maior economia no consumo de energia elétrica. O investimento previsto é de R$ 219 milhões.