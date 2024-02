São Leopoldo apresenta demandas para ampliação da Rodovia do Parque

Após reunião realizada em Porto Alegre, em que foi debatido o processo de extensão da BR-448, a Rodovia do Parque, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vannazi, recebeu representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para apresentação da proposta do traçado. O projeto do DNIT prevê uma ampliação de cerca de 18 km até a cidade de Estância Velha, e a solicitação do município é que o traçado garanta um acesso que integre São Leopoldo.

Pela discussão da proposta do município à autarquia federal, São Leopoldo contaria com uma via de acesso, localizada próximo da extensão e continuação da avenida Cel. Atalíbio Taurino de Rezende, da Estrada do Socorro, no Arroio da Manteiga, uma região industrial, que será ampliada. A proposta é considerada viável, de acordo com o engenheiro do DNIT, Ricardo Daudt, que participou do encontro. Ele enfatizou que a o plano é que a BR-448 seja cada vez mais uma rodovia de carga, que a longo prazo pode se estender até a Serra gaúcha.

De acordo com o coordenador da unidade local de São Leopoldo do DNIT, Carlos Alberto Garcia Vieira, o projeto ainda prevê um grande trecho de pista elevada, do quilômetro seis até o 11, já que esta é uma área alagadiça. E afirmou que a construção da pista elevada pode custar até menos, por não haver tanto investimento em indenizações, uma vez que poderia haver contrato com os proprietários para seguirem utilizando suas áreas sem bloqueio, sem contar que obras deste porte ganhariam um ritmo mais acelerado, citando a nova ponte do Guaíba como exemplo.

Para a viabilidade do projeto, o prefeito Vanazzi reiterou a importância das obras de construção das duas elevadas na avenida Cel. Atalíbio Taurino de Rezende, junto a BR-116. O município formalizará ao DNIT a solicitação do traçado para que seja incluído ao projeto básico.

Integrantes da autarquia federal seguirão com reuniões com os demais municípios para definir os traçados e os impactos para cada cidade. A contratação da empresa que fará a obra, quando o projeto estiver pronto, será através do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), onde as empresas apresentam as melhores proposta de projeto e de execução que garante celeridade ao processo de execução.