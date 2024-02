Prefeitura de Pelotas anuncia mudanças na passagem de ônibus para junho

A prefeita Paula Mascarenhas anunciou a manutenção da tarifa do transporte coletivo em Pelotas. A passagem permanecerá em R$ 5,00 até fevereiro do próximo ano, data base para nova avaliação. A decisão foi anunciada na segunda-feira. No entanto, na metade do ano, haverá reajuste para algumas formas de pagamento.

"Analisamos a planilha de custos que levou em conta o índice de reajuste dos trabalhadores do transporte, a renovação da frota, a variação do diesel, entre outros fatores, e chegamos ao valor de R$ 5,00. A nossa missão é cumprir o contrato com o consórcio, estabelecer uma planilha justa e defender o usuário", destacou a gestora, que definiu o valor juntamente com o titular da Secretaria de Transporte e Trânsito, Flavio Al Alam.

Paula adiantou também que, a partir de 1º de junho deste ano, o valor para quem paga em dinheiro aumentará para R$ 6,00. As outras modalidades de pagamento (cartões de débito/crédito, pix, vale-transporte e cartão do cidadão) permanecerão com a tarifa inalterada. A medida visa desestimular o uso de cédulas ou moedas nos ônibus e a migração para os outros tipos de quitação. "Isso vai gerar mais segurança, mais agilidade para todos, além de diminuir a responsabilidade com as cobranças. Muitas cidades já não permitem a utilização de dinheiro. Sabemos que há ainda um percentual que paga assim, mas a intenção é reduzir isso com o tempo", esclarece a prefeita.