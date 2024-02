Cadastro para moradores atingidos por chuvas começa em Canoas

A Defesa Civil de Canoas inicia, na manhã desta terça-feira (20), o cadastro de moradores afetados pelas cheias de novembro do ano passado e que tenham interesse em solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As equipes começam as inscrições pela região da Praia do Paquetá e Rua da Prainha, no bairro Mato Grande. O prazo para demonstrar o interesse encerra na próxima segunda-feira (26).

De acordo com o secretário adjunto do Escritório de Resiliência Climática e Defesa Civil, Igor Sousa, a definição de estratégia ocorreu após reunião na tarde dessa segunda-feira (19), com representantes da Caixa Econômica Federal.

A orientação é que os canoenses que residem nas áreas afetadas aguardem a presença das equipes. Quem perdeu o dia em que os agentes estiveram na sua respectiva região deve comparecer na sede da Defesa Civil, na rua Bandeirantes, 450, bairro Nossa Senhora das Graças.

"Estaremos indo aos endereços e quem não estiver em casa será informado da nossa passagem com um material informativo que será deixado na caixa de correspondência. Após o cadastro, os dados serão enviados a Caixa e, posteriormente, será liberada a solicitação via aplicativo ou na própria agência", explica Igor.

Os pontos mais afetados pelas cheias do ano passado no município são: ruas da Prainha, Elizabeth Finkler, Dona Maria Isabel e Antônio Florindo Nichele, no bairro Mato Grande; ruas Montenegro, Mauá, Conde D' Eu, Hermes da Fonseca e Felipe Camarão, no bairro Rio Branco; Dique do Canil e ruas Bartolomeu de Gusmão e Diretor Augusto Pestana, no Fátima; ruas General Sebastião Barreto e Gravataí, no Niterói; Rua D, no bairro Olaria; rua São Luiz, no Centro; e as ruas Berto Círio, Irmãos Risso, Onofre Pires e Vila Tabaí, às margens da BR 386.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o Saque Calamidade é possível em situações urgentes e graves a partir de um desastre natural na cidade. O valor máximo do saque é de R$ 6.220.