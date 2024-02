Batalhão do Corpo de Bombeiros ganha sede em Canguçu

O governo estadual inaugurou o Quartel do Pelotão de Bombeiro Militar de Canguçu, na região sul do Estado. A solenidade, que contou com a presença do governador Eduardo Leite, marcou a abertura da nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que atenderá, ainda, os municípios de Piratini e Morro Redondo, num total de 80 mil habitantes.

O batalhão foi viabilizado a partir de uma parceria do Estado com a prefeitura de Canguçu, que investiu recursos no imóvel e no mobiliário.

Situada na rua Ubiratã Telesca Filgueiras, no bairro Triângulo, a nova sede tem localização estratégica, o que favorece a prestação de um serviço ágil e eficiente. Com um efetivo de 21 bombeiros militares para realizar os atendimentos de emergência e de assuntos relativos a segurança contra incêndio, o quartel conta com um veículo leve e um caminhão Auto Bomba Tanque, somando um investimento de mais de R$ 1 milhão em viaturas e materiais operacionais.

Com o investimento na instalação da nova unidade, o comando dos Bombeiros aperfeiçoará o serviço prestado à população e diminuirá o tempo de resposta de emergências tanto em Canguçu quanto nos municípios vizinhos.

Leite destacou os ganhos em segurança e a qualificação do atendimento à população local. "O pelotão mais próximo ficava em Pelotas, e a comunidade de Canguçu dependia desse deslocamento para ter seus chamados atendidos. Com a nova unidade, a cidade terá atenção direta", disse.

O governador também anunciou a aquisição, neste ano, de um caminhão Auto Bomba Tanque para Canguçu. "Vamos entregar o caminhão, cujo investimento é de R$ 1,5 milhão, para atender diversas necessidades. Esse é um dos 40 veículos do tipo que serão entregues no Estado em 2024, somando um aporte de cerca de R$ 60 milhões", frisou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Eduardo Estêvam, disse que a instalação do pelotão em Canguçu é a concretização de um anseio antigo da comunidade. Apesar da inauguração oficial do quartel ter sido realizada nesta sexta, o batalhão já estava operando.

"O atendimento de pronta resposta nesta localidade era muito necessário. O efetivo já atendeu mais de 100 ocorrências desde o início das operações, comprovando a demanda e a importância da instalação. O Corpo de Bombeiros Militar está à disposição da comunidade, sempre na linha de frente e com as portas abertas", garantiu Estêvam.