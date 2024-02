Farmácia do Ipam, em Caxias do Sul, é reinaugurada após obras

Ocorreu, no fim de semana, a reinauguração da farmácia do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) de Caxias do Sul. A loja, localizada na rua Pinheiro Machado, passou por reformas com o objetivo de melhorar a infraestrutura de atendimento e acesso dos usuários. O investimento, de pouco mais de R$ 700 mil, foi resultado de uma economia três anos por parte da instituição, e não teve uso de verba pública.