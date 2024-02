Atendimentos on-line devem reduzir espera por exames em São Gabriel

A tecnologia virou aliada para reduzir a fila de espera por consultas com especialistas em São Gabriel, na Fronteira Oeste. A prefeitura, por meio da secretaria municipal da Saúde, começou a oferecer à população atendimento on-line com médicos dermatologistas, neurologistas e psiquiatras, especialidades que são geridas pelo governo do Estado e que têm espera entre seis e 12 meses.

A sala onde ocorrem os atendimentos fica na Policlínica Brandão Júnior, sede da pasta municipal. Os pacientes que estão há mais tempo aguardando na fila estão sendo chamados para as consultas com profissionais da empresa que venceu a licitação para oferecer o serviço de telemedicina. Por mês, a capacidade é de 50 consultas com dermatologista, 100 com neurologista e outras 100 com psiquiatra.

O início do atendimento foi acompanhado pelo prefeito Lucas Menezes e pela secretária Kátia Raposo. "A telemedicina tem inúmeras vantagens para o cidadão, como agilidade na realização da consulta e no tratamento. Alguns dos primeiros pacientes estavam aguardando na fila havia um ano. No caso do neurologista, acaba a necessidade de deslocamento até Uruguaiana, já que a consulta é on-line. São 600 quilômetros ida e volta. Na saúde, sabemos que a agilidade no diagnóstico é fundamental", avalia o prefeito.

A teleconsulta ou telemedicina foi autorizada pelo governo federal durante a pandemia de coronavírus, como forma de manter o atendimento em saúde à população e diminuir a circulação do vírus. Depois, continuou sendo oferecida e ampliada na rede pública de saúde.

Além da consulta, o profissional pode emitir atestados e receitas. A secretária Kátia Raposo informou que a expectativa é ampliar o serviço à medida que houver mais recursos disponíveis. "Outra vantagem do novo serviço é sanar a dificuldade que a administração tem de contratar médicos especialistas, uma realidade de municípios do interior", complementa.

Os profissionais que acompanham presencialmente os pacientes receberam treinamento para manuseio dos equipamentos, software e utilização da plataforma. O serviço estará disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) Brandão Júnior em horário diurno. O encaminhamento deve ser feito por profissional de saúde da UBS mais próxima da residência do usuário.