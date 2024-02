Com a presença de Leite, novo trecho do Parque Linear, em Passo Fundo, é inaugurado e liberado ao público

Com a presença do governador, Eduardo Leite e do prefeito, Pedro Almeida, durante a reinauguração do prédio Texas do Instituto Educacional, foi entregue à comunidade passo-fundense mais um canteiro que compõe o Parque Linear da Avenida Brasil. A extensão vai do canteiro onde está o monumento do Teixeirinha, no Centro, até a rua Livramento, no Bairro Boqueirão. As obras de revitalização envolvem 10 canteiros, iniciando na rua Capitão Araújo e se estendendo até a Rua Livramento, com uma perspectiva temática, que atribuirá a cada canteiro uma funcionalidade diferente.