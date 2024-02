Concessionária vai manter rodoviária de Torres no atual prédio

Instalada de maneira provisória desde 2021 no antigo local onde ficava a Churrascaria Mirim, na Estrada do Mar, a rodoviária de Torres, no Litoral Norte gaúcho A empresa tem até o final de 2024, conforme contrato estabelecido junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para implementação das melhorias neste espaço - ou, até mesmo, a escolha de um local, o que não deve acontecer, conforme o empresário. no antigo local onde ficava a Churrascaria Mirim, na Estrada do Mar,, ficará neste endereço de forma definitiva. Pelo menos é o que afirma Arthur Leal, sócio da empresa Kurz e Leal Ltda, que detém a concessão para operar no terminal até 2047.- ou, até mesmo, a escolha de um local, o que não deve acontecer, conforme o empresário.

Em dezembro de 2021, o prédio onde funcionava a estação rodoviária de Torres, na avenida José Bonifácio, região central da cidade, foi desocupado. A empresa licitada que operava o antigo terminal optou por não renovar a licitação. Foi realizada uma nova licitação, que teve como vencedora a empresa Kurz e Leal Ltda, que optou por levar as operações para o endereço na Estrada do Mar, distante 4,2km do antigo endereço, no km 89 da rodovia estadual.

O concessionário Arthur Leal afirma que, inicialmente, foram cogitados outros imóveis para a rodoviária de Torres, no entanto, devido à dificuldade de acesso e localização a empresa optou por permanecer de maneira definitiva na Estrada do Mar. "Hoje, tudo indica que vamos fazer essas melhorias no prédio onde estamos. Nossa operação, até então, é de maneira provisória", explica. Ao longo deste ano serão realizadas melhorias e reformas na atual rodoviária, como, por exemplo, melhorias nas plataformas de embarque, box cobertos e opções de acessibilidade. "A cobertura é prioridade. Vai ser a primeira coisa a ser feita", promete.

Mesmo com o terminal em funcionamento, atualmente as empresas de transporte que operam em Torres ainda oferecem aos passageiros a opção de descer ou subir dos veículos no local antigo, na avenida José Bonifácio, nº 524, onde dois bares continuam comercializando os bilhetes. Um dos motivos seria a questão da segurança no local, sobretudo à noite. "Temos ciência do embarque e desembarque no Centro, as empresas que operam o ano todo na cidade estão fazendo isso como um facilitador, para ajudar na mobilidade do passageiro", comenta Leal.

Além disso, sobre a distância da rodoviária até o Centro do município o empresário aborda possíveis alternativas melhor o deslocamento dos passageiros. "Precisávamos de mais ônibus urbanos nesse trajeto e um ponto de táxi, além dos aplicativos que andam na cidade", pede Leal. Ele defende que o atual local, às margens da Estrada do Mar, ficou mais central para os passageiros que se locomovem para outras praias ou residem em bairros mais afastados do centro, como por exemplo a vila São João e o bairro São Jorge e a praia de Itapeva.

Procurada para esclarecer sobre questões sobre a rodoviária, a prefeitura de Torres afirmou que a responsabilidade sobre o terminal é do Daer. Acerca dos pontos sobre melhorias no transporte entre o terminal, na Estrada do Mar, e a região central da cidade, o Executivo disse que há um plano de mobilidade urbana em discussão na cidade, no entanto, não há nenhuma ação concreta em andamento para que viabilize o deslocamento dos passageiros.