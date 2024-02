Prefeitura de Taquara firma parceria com o IFRS de Rolante para oferta de cursos

A Prefeitura de Taquara firmou uma parceria para cooperação técnica com o campus de Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Através do acordo, o município oferecerá cursos de assistente administrativo para alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como cursos de formação continuada para os professores da rede municipal, promovidos pela instituição.

A parceria foi assinada pela prefeita Sirlei Silveira e pela diretora-geral do campus de Rolante do IFRS, Cláudia Dias Zettermann. "Para nós, é gratificante sermos parceiros de instituições que buscam ampliar a oferta de cursos de qualificação para a nossa população, como é o caso do IFRS. Que este nosso trabalho em conjunto garanta resultados excelentes para os nossos professores, e para os alunos do EJA que participarem dos cursos", destacou Sirlei.

O acordo firmado tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Entre as atribuições da Prefeitura, estão em mobilizar os docentes das escolas municipais a participarem de cursos de formação continuada, além de fazer a busca ativa dos estudantes do EJA no Município, para que participem das aulas de assistente administrativo.

Pelo IFRS, a parceria prevê a disponibilização de corpo docente para a realização dos cursos, bem como a execução do plano de trabalho presente no acordo assinado. Além disso, o campus liberará suas instalações e laboratórios, quando houver solicitação. "Não tenho dúvidas de que através deste acordo, conseguiremos qualificar a educação de nossa cidade, bem como em oportunizar novos caminhos para aqueles que estão concluindo os seus estudos na modalidade EJA", finaliza a prefeita.