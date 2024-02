Biblioteca Municipal de Canoas será reaberta com novidades

Nesta segunda-feira (19) ocorre a volta às aulas na rede escolar municipal de Canoas, que será marcada por novidades no universo da leitura. Além de 25 mil exemplares de obras literárias e técnico-científicas, frequentadores da Biblioteca Pública João Palma da Silva, situada no térreo da Secretaria da Cultura, reencontrarão a área infantil e a Bebeteca totalmente revitalizadas. O espaço recebeu nova pintura e desenhos da artista plástica canoense, Silvia do Canto.

Aos que acessam a Biblioteca pela primeira vez, o espaço destinado às literaturas infantil, juvenil e adulta é festa para os olhos e estímulo para os sentidos. Há opções para todos os gostos, e os leitores poderão encontrar títulos de autores renomados.. Somente na área infantil, onde se localiza a Bebeteca, são cerca de duas mil obras à disposição para bebês de zero a três anos e livros para o público infantil. A contação de histórias para os pequenos, em parceria com a Secretaria de Educação, ocorre sempre às quartas-feiras, em dois horários, às 10h30 e às 15h30.

Sob responsabilidade das bibliotecárias Regina Pelissaro e Andréia Knob, o acervo se mantém atualizado e organizado. Se o leitor não quiser ler a obra na biblioteca, ele poderá levar o livro para casa e ficar com ele por um mês. Para isto, basta preencher um cadastro. Segundo Andréia Knob, leitores cadastrados há mais de um ano podem retirar dois livros. "A Biblioteca conta com 500 usuários ativos", acrescentou. Leitores de jornais também encontram publicações à disposição: coleções do Diário de Canoas e do Timoneiro, e diários como Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio.

A Biblioteca fica no térreo da Secretaria da Cultura, na Rua Ipiranga, 105, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, A quem de interessar, é possível, também, fazer um cadastro para ingressar no local. Para tanto, é necessário um documento com foto e comprovante de residência atual no próprio nome ou dos pais (se o endereço estiver no nome de terceiros, é preciso apresentar declaração)