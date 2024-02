Após reformas, Centro Cultural 25 de Julho, em Erechim, será reinaugurado com espetáculo em cinco dias

A modernização do Centro Cultural 25 de Julho, em Erechim será entregue à comunidade nesta semana. A obra foi executada em quatro fases, com a parte de obra civil de reforma e restauro, melhorias em toda parte hidráulica, sanitária, esgoto, pisos, paredes e complementação de elétrica.

A segunda foi a modernização de som e luz do auditório, com troca de todos equipamentos por um sistema moderno e automatizado, que pode ser controlado por computador e celular, luzes de LED, telões e sonorização com redução de ruídos e interferências. Além disso, também foi contemplada na obra a parte de mobiliário dos camarins, com bancadas, espelhos e iluminação novos, espaços de arara e estares para cada camarim. A finalização foi na parte dos jardins externos devido a primeira obra para localizar e corrigir problemas nas tubulações de esgoto. O investimento é de mais de R$ 1,5 milhão

A reinauguração que está sendo planejada para acontecer entre os dias 22 e 26 de fevereiro vai contar com espetáculos de teatro e dança, e show de humor. Durante o dia, os espetáculos são voltados as escolas. Para os demais, é preciso retirar ingressos para os 467 lugares. A retirada pode ser feita na secretaria de Cultura e Esporte, das 7h30 às 11h30 e 13h às 17h.