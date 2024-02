Viaduto na ERS-115, bairro Várzea Grande, em Gramado, é entregue

O governador Eduardo Leite inaugurou, na sexta-feira (16), o viaduto localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado, na Serra. Na solenidade, que também contou com a presença do titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella, do prefeito Nestor Tissot e do diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovia (EGR), Luis Fernando Vanacor, o governador destacou o impacto que a obra tem para os moradores do município.

"A obra não apenas melhora a interseção de acesso ao bairro Várzea Grande, mas também traz uma série de vantagens em termos de segurança viária, fluidez do tráfego e acessibilidade. Os moradores do bairro e os usuários da ERS-115 são os principais beneficiários destas melhorias, desfrutando de deslocamentos mais seguros, rápidos e confortáveis", afirmou Leite.

O viaduto fica no acesso à avenida do Trabalhador, no bairro Várzea Grande. Em funcionamento desde o final de 2023, o elevado foi construído nas proximidades do pórtico da cidade, com estrutura mista, ou seja, vigas de aço e partes em concreto armado, além de um vão de 26 metros entre as extremidades, 12 metros de largura e mais de 5,5 metros de altura. O valor investido foi de R$ 4,9 milhões, com recursos oriundos da praça de pedágio.

De acordo com Vanacor, o novo dispositivo vai beneficiar mais de 20 mil gramadenses, além dos turistas que frequentam a cidade durante todo o ano. "Estamos entregando uma obra que atende a uma antiga reivindicação da comunidade. Afinal, o viaduto já reforçou a segurança da população, qualificou a mobilidade urbana de Gramado e está contribuindo para potencializar ainda mais a economia do nosso Estado", acrescentou o diretor-presidente da EGR.