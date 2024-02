Doação de sangue tem queda de 70% em Canoas após o Carnaval

O Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas (HU) registrou queda de aproximadamente 70% nas doações após o feriado de Carnaval. Responsável também pelo abastecimento dos hospitais de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), Nossa Senhora das Graças (HNSG) e do Hospital da Base Aérea de Canoas, o serviço informa que os estoques estão baixos, principalmente, de plaquetas e do tipo O negativo. Localizado na avenida Farroupilha, 8001, bairro São José, em Canoas, o Banco de Sangue funciona, costumeiramente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

"As doações de sangue e plaquetas são fundamentais para o tratamento de pacientes que fazem tratamento com quimioterapia e para as cirurgias cardíacas, por exemplo", destaca a médica hematologista e hemoterapeuta do Banco de Sangue de Canoas, Eliete Rosane Martins Pereira. Ela explica que, através da doação de sangue tradicional, são necessários cerca de 10 doadores para ter uma dose de plaquetas para um paciente adulto. "Após a coleta da bolsa de sangue separamos os componentes sanguíneos e retiramos as plaquetas que têm validade de cinco dias", complementa.

O Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas informa que terá atendimento especial no sábado dia 2 de março, a fim de mobilizar a população. Doadores interessados podem realizar o agendamento para doações. O atendimento aos sábados acontece uma vez por mês, das 8h às 12h, e necessita de agendamento prévio.