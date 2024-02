Pelotas é cotada para receber escultura da personagem Mafalda

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, recebeu a professora do Curso de Letras e Comunicação (CLC) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Luciane Martins. O encontro teve como objetivo fazer uma proposta ao município para tornar Pelotas a primeira cidade brasileira a ter uma réplica da escultura da personagem Mafalda, do cartunista argentino, Joaquín Salvador Lavado, o Quino.

Com esculturas em oito países, a homenagem seria referente aos 60 anos da personagem, estimulando a leitura, a reflexão e os valores humanistas da Mafalda. "Queremos que a escultura seja em frente à Bibliotheca Pública Pelotense, destacando os valores democráticos que a Mafalda tem, como a igualdade e o respeito às mulheres, além de ser uma personagem infantil, que se conecta com a nossa ideia de Pelotas ser a Cidade das Crianças. Somado ao valor cultural, também temos o impacto do turismo, com a escultura da Mafalda próxima à estátua do João Simões Lopes Neto", afirmou a prefeita Paula, durante a reunião.

O artista plástico argentino Pablo Irrgang é o responsável autorizado pela confecção da escultura, e o município buscará apoio de parcerias privadas para realização da estátua. Ainda não há previsão de quando o projeto pode sair do papel.