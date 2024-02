Hospital de Taquari consegue reduzir em 94% o déficit financeiro

O balancete divulgado pelo Hospital São José, de Taquari, no fim da semana passada mostrou um cenário positivo em relação ao equilíbrio financeiro da instituição no ano passado. De acordo com os dados divulgados pela instituição, houve um aumento na receita e uma redução significativa na despesa, resultando em uma diminuição de quase 94% no desequilíbrio anual das contas em comparação com o ano anterior. O último exercício registrou R$ 233.209,23 de déficit, 16 vezes menos que em 2022, quando a casa de saúde gastou R$ 3.787.664,16 a mais do que arrecadou.

Em 2023, a receita do hospital aumentou em 9,2%, passando de R$ 14,9 milhões, enquanto a despesa diminuiu em 10,4%, indo de R$ 18,4 milhões em 2022 para R$ 16,5 milhões no ano passado. Os diretores administrativos, Etiene Marques e Vinícius Lange, que assumiram os cargos em junho de 2023, atribuem esse resultado positivo a um conjunto de ações implementadas durante a nova gestão, como renegociação de contratos com fornecedores e parceiros e aumento da receita e a ampliação de serviços. Além de convênios com outros municípios e a realização de cirurgias de novas especialidades, como vascular, oftalmológica, otorrinolaringológica e plástica.

Para o ano de 2024, a instituição prevê a oferta de novos serviços e diversos investimentos planejados, como a reforma da ala de saúde mental, a inauguração da UTI móvel, a construção de um centro de diálise e a aquisição de um aparelho de ressonância magnética para o Centro de Imagens do Hospital. Os dados apresentados são do balancete divulgado em janeiro para a direção do hospital e o conselho administrativo e fiscal da Associação Taquariense de Saúde. O balanço completo, com mais detalhes das contas, será divulgado até o final de abril.