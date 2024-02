Trevo de acesso ao distrito industrial de Erechim toma forma

O trevo de acesso ao novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no bairro industrial Davide Zorzi em Erechim, está tomando forma. A construção deste importante acesso, às margens da BR-153, pretende trazer segurança aos motoristas e contribuir para organizar o trânsito que passa pela rodovia federal. Os investimentos públicos chegam a R$ 8 milhões nesta importante obra de logística.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que as etapas já realizadas estão dentro do cronograma previsto, apesar de alguns contratempos, e que as máquinas estão operando no local. A construção do trevo foi viabilizada pela parceria entre prefeitura, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a empresa Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas

"O trevo será muito importante, também, para o Loteamento Industrial, que vai receber micro e pequenas empresas e fica em frente ao novo distrito", afirma o secretário. A prefeitura já adquiriu a área de 66 mil metros quadrados, licitou os projetos de infraestrutura, elétrico, hidráulico e arquitetônico, e está com mais este parque industrial em construção. Ele prevê 32 lotes, com área entre 1.000 a 1.500 metros quadrados.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, afirma que esta é uma obra estratégica. Segundo Polis, até então o município tem confirmada a instalação de 10 indústrias no local, o que vai aumentar o movimento de veículos e, por isso, na visão do prefeito, a construção do trevo é fundamental para viabilizar o trânsito local.