Santa Maria terá centro para a equinoterapia

Foi assinado, em Santa Maria, um acordo de cooperação técnica entre o Exército Brasileiro e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) para a formação do Centro de Equoterapia - espaço para a prática do método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. A assinatura foi celebrada em ato solene realizado na sede da 3ª Divisão do Exército (3ª DE).

Em agosto de 2023, a prefeitura formalizou um convênio de cerca de R$ 1 milhão para aumentar a oferta de vagas de atendimento especializado para pessoas com diagnóstico - e suspeita de diagnóstico - de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências intelectuais. O Centro de Equoterapia Coração do Rio Grande funcionará no Campo de Instrução de Santa Maria (Cism), Vila dos Quartéis, bairro Boi Morto, e é fruto de parceria entre Prefeitura, Exército Brasileiro e Apae. Os atendimentos estão previstos para iniciar em março e, ao todo, o projeto atenderá até 20 crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual e suas famílias.

Neste projeto, o investimento do município será de R$ 100 mil, por meio de termo de fomento celebrado entre a Apae e a Secretaria de Desenvolvimento Social. O recurso será utilizado para a contratação de um psicólogo, um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, para 20 horas cada de atendimento semanal, em contrato de 12 meses. Estes três profissionais serão capacitados pela Associação Nacional de Equoterapia (Ande) e, logo após, já iniciam os atendimentos. Também serão disponibilizados materiais de terapia como bola, brinquedos, entre outros. O Exército irá disponibilizar os animais, o espaço físico, o equitador e os equipamentos de montaria necessários para os atendimentos.

"É mais um convênio que o Exército está firmando em benefício da sociedade e que viabiliza uma nova modalidade terapêutica para nossos pacientes. Importante, também, o repasse de quase R$ 1,5 milhão por ano para a Apae, contemplando as pessoas com deficiência com atendimento qualificado", declarou o presidente da Apae em Santa Maria, Cezar Gehm, durante a cerimônia.