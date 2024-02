Comitiva de São Leopoldo embarca para a Alemanha em busca de parcerias

De 17 a 23 de fevereiro, uma comitiva de São Leopoldo realiza visita técnica às cidades alemãs da região de Emscher, na Alemanha, com o objetivo de buscar parcerias e fomento para iniciativas voltadas ao planejamento e controle dos efeitos das mudanças climáticas, especialmente ao controle de cheias e sistemas de saneamento. A viagem inclui, ainda, agendas na área da cultura, com representantes das duas cidades.

Os gestores de São Leopoldo que participam do cronograma são o secretário municipal do Meio Ambiente, Anderson Etter, o diretor de Licenciamento Ambiental, Fabiano de Mari, o coordenador técnico do Observatório Municipal de Mudanças Climáticas, Éverson Gardel, a supervisora do Departamento de Gestão Ambiental, Laís Fernandes de Moraes, o chefe de gabinete da diretoria-geral do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), Maurício Miorim, e o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais, Jari da Rocha. "A troca de experiência e conhecimento das tecnologias utilizadas pelos alemães pode auxiliar na qualificação e planejamento dos sistemas no município, assim como abre portas para a busca de cooperação e de investimentos para São Leopoldo, incluindo as tratativas voltadas ao setor cultural", destaca Jari da Rocha, ao afirmar que também está sendo articulada à vinda de comitiva alemã para as comemorações do Bicentenário, seja no Congresso que ocorrerá em março ou para os eventos de julho.

A visita ao país europeu será mediada por Stephan Treuke, representante do Consórcio de Cidades da Alemanha, com quem São Leopoldo já estabeleceu contato em agenda realizada na Alemanha em outubro de 2023. A comitiva embarcou nesta quinta-feira (15) em Porto Alegre, em dois horários distintos, e devem se encontrar em Düsseldorf.