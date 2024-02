Lajeado tem maior inadimplência no comércio desde 2019

Ao registrar 18.375 CPFs com algum restritivo junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o que equivale a 28,9% dos cadastros ativos, a inadimplência no comércio de Lajeado alcançou a maior marca da série histórica de cinco anos. Segundo o acompanhamento feito pela CDL Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista An Equifax Company, em fevereiro de 2019 o índice estava em 22,7%, menor apontamento observado ao longo do período e que na época correspondia a pouco mais de 13 mil CPF's.

Conforme as observações da entidade, o maior número alcançado desde então era de 27,5%, em outubro de 2023. O percentual deste fevereiro está 2,9% acima do mesmo período de 2023, quando marcava 26%. No cenário estadual, o índice atingiu 32,1%, com quase 3 milhões de CPFs negativados, ficando acima da média nacional, que hoje indica 31,4%

Quanto ao perfil, a maioria dos inadimplentes na cidade é do sexo masculino (50,4%) com idade entre 30 e 34 anos (19,2%) e que recebe de um a dois salários mínimos (39,1%). Já no Estado, a predominância está na faixa etária dos 25 a 29 anos (15,8%) e com renda entre meio e um salário mínimo (39,6%).