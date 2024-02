Sesc encerra atividades de verão em Torres e Tramandaí

Neste sábado e domingo, 17 e 18 de fevereiro, acontecem as últimas atividades do Estação Verão Sesc 2024 em Tramandaí e Torres, no Litoral Norte. O público poderá aproveitar, além do empréstimo de cadeiras de praia e guarda-sóis, torneio de vôlei, desafio de futmesa, aulas de surf e quick massagem.

As Casas de Praia Sesc em Quintão e Itapuã, em Viamão, seguem com programação até o dia 25 de fevereiro. O funcionamento acontece das 09h às 20h, aos sábados e domingos. Neste final de semana, o Passaporte da Saúde, realizado em parceria com o Sindióptica/RS e o Senac/RS, estará na praia de Quintão (próximo a guarita 215), com serviços de aferição de pressão, testes de glicose, acuidade visual e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Também está disponível, para pessoas com mobilidade reduzida, banhos acessíveis com cadeiras anfíbias.