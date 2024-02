Entidade de Garibaldi promove feirão de empregos com oferta de 70 vagas no sábado

A primeira edição do Feirão de Empregos da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) acontece no sábado (17), entre 10h e 15h, no Boulevard Garibaldi. A ideia é conectar candidatos com empresas e preencher o maior número possível de vagas de trabalho. O evento e os serviços são gratuitos e abertos à comunidade.

No local, empresas que têm vagas abertas receberão os candidatos e repassarão informações sobre as oportunidades de trabalho. Está confirmada a participação de 19 empresas, que oferecerão 70 vagas, além do que será disponibilizado pelo FGTAS/Sine.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos que buscam vagas de emprego e jovens acima de 14 anos que querem ingressar no mercado de trabalho. O evento também é destinado a pessoas que estejam empregadas, mas desejam novas oportunidades. Para participar é necessário levar currículo atualizado (também será possível elaborar na hora), documento com foto e Carteira de Trabalho. Entre 14h e 15h haverá um bate-papo com a consultora Rita Venturini, sobre apresentação pessoal e postura no trabalho. As empresas participantes e o número de vagas disponíveis podem ser consultadas no site da Apeme (apeme.com.br).