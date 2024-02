Bento Gonçalves irá receber dois eventos do setor supermercadista

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) levará dois de seus mais importantes eventos anuais para a Serra gaúcha. De forma inédita, Bento Gonçalves receberá, em abril, a festa do Ranking Agas, no dia 8, e a Convenção Regional de Supermercados, nos dias 9 e 10.

Os dois encontros, considerados os principais no calendário do primeiro semestre da entidade, ocorrerão no Parque de Eventos e trazem relevantes contribuições e oportunidades para o segmento. Enquanto o Ranking Agas revela o desempenho dos grupos varejistas do segmento e reconhece empreendedores, a Convenção Regional de Supermercados propicia a geração de negócios e aproxima supermercadistas de fornecedores.

No dia 8 de abril, a festa do Ranking da Agas apresentará o desempenho dos supermercados gaúchos em 2023. A pesquisa está em andamento e vai mostrar dados como receita e crescimento percentual de vendas dos grupos supermercadistas. Mas toda uma programação especial está sendo preparada para ocorrer junto ao evento. A Agas vai entregar premiações a empresas do setor que tiveram desempenho destacado em diversas categorias, além de reconhecer a trajetória de personalidades no desenvolvimento da Serra, com a outorga do Troféu Supermercador.

Nesse clima de confraternização, a Agas segue para a Convenção Regional de Supermercados, que chega à 59ª edição. Na proposta, a entidade traz uma programação para fomentar negócios, com a realização de uma feira envolvendo mais de 120 expositores, e uma programação de conteúdo voltada ao conhecimento para qualificar ainda mais o setor - os detalhes da agenda serão divulgados nos próximos dias. A Agas espera superar os R$ 20 milhões em negócios.