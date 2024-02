Projeto de taekwondo busca recursos em Gravataí

A Associação Gravataí Taekwondo Clube (GTC) aprovou um projeto e busca patrocinadores realizá-lo na Região Metropolitana. O objetivo é oportunizar a participação de 20 atletas no Campeonato Gaúcho de Taekwondo e cinco atletas em competições nacionais, somando assim 11 etapas durante toda a vigência do projeto. Além disso, ficarão à disposição três profissionais da área para realizar o treinamento durante os 11 meses de projeto no bairro Parque Florido.

Para que seja possível a realização deste projeto a GTC está captando recursos com empresas da cidade de Gravataí e região, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Rio Grande do Sul. O projeto ainda prevê aulas gratuitas de taekwondo, através da sua contrapartida social para 100 crianças. Serão criados dois núcleos nos bairros Central e Xará.

O coordenador técnico da Associação Gravataí Taekwondo, Ruan dos Santos Martins destacou que é a primeira vez que a entidade aprova um projeto via Lei de Incentivo ao Esporte. "Nossa missão é captar os recursos necessários para que a nossa equipe represente Gravataí da melhor forma possível em todas as competições. Também iremos realizar a contrapartida social que tem como seu principal objetivo oportunizar as crianças carentes da nossa cidade um incentivo a prática esportiva", afirmou.